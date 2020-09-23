«Гент» — «Динамо» Киев: прогноз Константина Генича на матч квалификации Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Гент» — «Динамо» Киев в квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/2021.
Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.99.
«Динамовцы успешно прошли предыдущего соперника — голландский АЗ. Пока история противостояния «Гента» и «Динамо» не такая богатая. Они дважды встречались, и в обоих случаях динамовцы обыгрывали соперника. Но времена изменились. У «Динамо» сейчас опытный тренер — Мирча Луческу, но очень и очень молодая команда.
Что любопытно, в «Генте» играют несколько украинских футболистов. Это и Безус, и Пластун, и Яремчук. «Гент» очень неудачно начал новый сезон в Бельгии. После шести туров у команды только две минимальных победы по 1:0, но 4 поражения. Своя история с тренерами. Яремчук высказывался неаккуратно высказывался о работе бельгийского тренера. Его за это дисциплинарно наказывали, отправляли на трибуну. Своих проблем хватает у «Гента».
Учитывая молодость киевского «Динамо», я вполне допускаю, что оно сыграет в контратаку, как это было с АЗ. Там, где надо было, киевляне добавили. Во втором тайме они перевесили чашу весов на свою сторону. Им удалось забить два мяча после перерыва. И я так думаю, что здесь будет та же история, как в последнем матче чемпионата Украины. Первый тайм получился тяжёлым, а во втором сумели отличиться. И здесь план А может работать для Луческу в первом тайме, а во втором, может быть, ошибки где-то будут проявляться.
Для первого матча выберу вариант — «второй тайм результативнее первого» за 1.99», — сказал Генич.
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