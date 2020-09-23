UFC 253, Доминик Рейес — Ян Блахович: когда бой, прогнозы, ставки

В ночь на 27 сентября по московскому времени на острове Яс, который расположен в Абу-Даби (ОАЭ), состоится номерной турнир UFC 253. В соглавном поединке за вакантный пояс чемпиона в полутяжёлом весе сойдутся Доминик Рейес и Ян Блахович. Начало этого боя — не ранее 06:40 мск 27 сентября.



Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass, а также в видеосервисах Wink и More.tv и на телеканале UFC ТВ, который также доступен у оператора Триколор.



По оценке экспертов, фаворит предстоящего поединка — Рейес. Сделать ставку на его успех можно в букмекерской компании «Фонбет» с коэффициентом 1.36. Это примерно 70% вероятности. Поставить на то, что победит Блахович, аналитики предлагают с коэффициентом 3.33 (28%). Ничейный исход боя оценен коэффициентом 60.00 (2%).