«Ростов» — «Маккаби»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча, по какому каналу

24 сентября состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Ростов» — «Маккаби Х». Начало — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех «Маккаби» оценён букмекерами коэффициентом 4.00. Поставить на ничью предлагают за 3.50



Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Ростов» — «Маккаби Хайфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на обе забьют можно за 1.98.



Проход «Ростова» идёт за 1.53 (около 64% вероятности), проход «Маккаби» — за 2.60 (36%).

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