«Ростов» — «Маккаби»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч квалификации Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Ростов» — «Маккаби».

Ставка: «Ростов» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.15.

«Состав у «Маккаби» средненький. Есть несколько футболистов сборной Израиля, а самые известные легионеры — опытный форвард сборной Австралии Никита Рукавица (выступал в «Герте»), голландец Янник Вилдсхют (пять лет провёл в Англии) и воспитанник «Реала» Хосе Родригес, который так нигде толком и не заиграл.



Вполне логично, что на своём поле «Ростов» идёт у букмекеров фаворитом. Предыдущие стадии зелёные проводили в родных стенах, получится ли показать себя в гостях — большой вопрос. Жёлто-синие в последнее время показывали неплохой футбол и не проигрывали в РПЛ с третьего тура (да и там смотрелись никак не хуже «Динамо»).



Правда, с голами существуют большие проблемы. Моменты создаются, а вот реализация оставляет желать лучшего. Достаточно вспомнить матч с «Локомотивом». Зато времени на отдых и подготовку имелось предостаточно: «Ротор» получил техническое поражение из-за коронавируса, подопечные Валерия Карпина не выходили на поле девять суток. Самое то, чтобы полностью восстановиться и в то же время избежать проблем с тонусом.

Ждём нервного и плотного футбола, при котором голов вряд ли будет много. Дончане в прошлом сезоне забивали и пропускали в промышленных масштабах, а сейчас за семь матчей РПЛ ни разу не пробили планку тотала. Больше того — даже ставка «обе забьют» доехала лишь однажды (1:1 с «Краснодаром»).



Израильтяне на выезде вряд ли станут форсировать события, всё же по уровню исполнителей они ростовчан никак не превосходят. Хозяева будут владеть территорией, но без перегибов, ведь пропустить контратаку и получить 0:1 в дебюте никому не надо.



Тотал меньше 2.5 мяча за 1.70 смотрится нормально, также можно подумать о ставке «гол в первые 32 минуты — нет» за 2.33. Комбинированный вариант — 1Х + тотал меньше 2.5 гола, на него дают 2.15. У «Ростова» есть всё для прохода в раунд плей-офф, но для этого нужно обойтись без потери концентрации. Наказывать за ошибки зелёные умеют".