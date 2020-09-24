«Бавария» — «Севилья»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч за Суперкубок УЕФА

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Суперкубка УЕФА «Бавария» — «Севилья».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.90.

«Бавария» — явный фаворит в линии букмекеров. Во-первых, стоит вспомнить удивительное выступление мюнхенцев в прошлом сезоне. Победная серия из 13 матчей в Бундеслиге. 4:1 с «Челси», 8:2 с «Барселоной» и 3:0 с «Лионом» в Лиге чемпионов. Да и в финале ЛЧ они тоже обыграли «ПСЖ» (1:0) заслуженно.



Второй момент – поразительная физическая готовность подопечных Ханси Флика. Дело в том, что новый сезон в чемпионате Германии только-только начался, а они уже успели снова удивить. Красные в первом туре очередного розыгрыша Бундеслиги принимали «Шальке-04» и забили восемь (!) безответных мячей.



Также стоит сказать, что большинство игроков находятся в великолепной форме. Едва ли мы сможем увидеть Кингсли Комана, поскольку он до сих пор не готов после карантина. Зато его вполне по силам заменить новичку Лерою Зане, который уже успел освоиться. Экс-игрок «Манчестер Сити» в матче первого тура отметился голом и двумя результативными передачами. Ничего себе дебют.



А вот команда Юлена Лопетеги в новом розыгрыше чемпионата Испании пока что участие не принимала. Ей дали две лишние недели отдыха из-за долгого участия в еврокубках. Таким образом, единственным официальным матчем красно-белых является как раз финал Лиги Европы, который состоялся месяц назад.



Наставник «Севильи» делает ставку на высокий прессинг и постоянное движение, уделяя большое внимание тому, чтобы не давать сопернику через пас выходить из обороны. А при отсутствии хорошей формы этот приём рискует не сработать.



Откровенно говоря, у испанцев крайне мало шансов на что-либо претендовать. Мюнхенцы по-прежнему безумно хороши. На наш взгляд, стоит проверить П1 с форой (-1.5). Букмекеры дают на неё отличный коэффициент 1.90».