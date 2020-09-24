«Гранада» — «Локомотив Тбилиси»: прогноз и ставка на матч квалификации Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги Европы «Гранада» — «Локомотив Тб».

Ставка: гол в первые 15 минут за 2.28.

«Достаточно посмотреть на линию букмекеров, чтобы получить исчерпывающее представление о балансе сил. На победу гостей дают жуткий коэффициент 43.0, а успех «Гранады» даже с форой (-2.5) идёт за смешные 1.45. Добавить к этому нечего. У «Локомотива» молодой состав, практически полностью состоящий из местных футболистов.



«Насриды», например, могут похвастаться наличием опытного Роберто Сольдадо, принадлежащего «Реалу» Хесуса Вальехо. А ещё — молодого полузащитника Кенеди (арендован у «Челси») и опытного Максима Гоналона (долгое время выступал за «Лион»). Ну и так далее. Перевес по уровню исполнителей колоссален, физическое состояние у фаворита в порядке.



В чемпионате Испании «Гранада» успела провести два тура, набрав шесть очков из шести возможных. Досталось «Атлетику» (2:0) и «Алавесу» (2:1). Нужно учитывать, что оба предыдущих поединка «Локомотив» провёл в родных стенах, а теперь выступать придётся на выезде. Шансы сотворить ещё одну сенсацию минимальны.



Однако у «Гранады» уже 27 сентября гостевая битва с мадридским «Атлетико», так что ротация кажется неизбежной. Скорее всего, хозяева постараются максимально быстро заполучить преимущество, чтобы потом не тратить лишние силы и спокойно довести дело до победы. От этого и оттолкнёмся.



Выбрал бы между П1 с форой (-1.5) в первом тайме за 2.05 и голом в первые 15 минут за 2.28. Найти что-то лучше при такой линии крайне сложно. Лезть в огромные форы опасно: клуб из Тбилиси обладает характером и умеет контратаковать, а хозяевам нет смысла рвать жилы на фоне плотного календаря в Примере».