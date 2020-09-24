«Бавария» — «Севилья»: где будет трансляция, смотреть матч онлайн, во сколько начало

24 сентября «Бавария» встретится с «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА. Начало — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры считают фаворитом мюнхенцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех испанцев оценён букмекерами коэффициентом 8.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.00.
Букмекеры уверены, что матч Суперкубка УЕФА «Бавария» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.32. Если забьют немцы, сыграет коэффициент 1.03. Гол испанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.
Ставки на обе забьют принимаются за 1.52. Итоговый успех «Баварии» идёт за 1.17 (82%), а победа «Севильи» — за 5.50 (18%).
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