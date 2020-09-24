«Санкт-Галлен» — АЕК: прогноз и ставка на матч квалификации Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги Европы «Санкт-Галлен» — АЕК.

Ставка: ИТБ 1.5 гола АЕК за 2.19.

«Обе команды стартуют в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. В этом и вся суть — у соперников наверняка будут проблемы с тонусом. «Санкт-Галлен» провёл в новом сезоне всего один официальный матч, одолев на своём поле «Сьон» со счётом 1:0. До этого отбегал четыре товарищеские встречи, пропустил 12 мячей и потерпел 3 поражения.



АЕК сыграл два поединка. 12 сентября состоялся долгожданный финал Кубка Греции. Клуб из Афин уступил «Панатинаикосу» со счётом 0:1, хотя оставил приятное впечатление. Действующий чемпион быстро открыл счёт, после чего подопечные Массимо Карреры владели инициативой и создали достаточно моментов. Подвела реализация.



Спустя неделю отыгрались в национальном первенстве на «Панетоликосе» (2:0). Состав у жёлто-чёрных интереснее: несколько футболистов сборной Греции, легенда «Барселоны» Дмитрий Чигринский, экс-игрок «Рубина» Марко Ливая, большое число португальцев в полузащите и группе атаки.



Забивает АЕК много и со вкусом, не стесняется действовать первым номером. Напрягает только место проведения встречи, всё же на выезде греческие клубы традиционно играют заметно хуже. А в остальном перевес в котировках в пользу подопечных Массимо Карреры выглядит логично.



Брать ли П2 за 2.15 — дело вкуса, всё же на своём поле «Санкт-Галлен» способен упереться и забить парочку. Мы бы выбирали между проходом АЕК за аккуратный коэффициент 1.61 и ИТБ 1.5 гола АЕК за 2.19. В прошлом сезоне чемпионата Швейцарии, например, хозяева пропустили больше всех из топ-6. Так что моменты у греков будут».