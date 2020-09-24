«Металлург» Мг — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ — 2020/2021 «Металлург» Мг — «Витязь».
Ставка: победа «Металлурга» минимум в 2 шайбы за 1.94.
«Кто-то скажет, что «Витязь» в Екатеринбурге дал стране угля – мелкого, но… много. Другие скажут, что лидер Восточной конференции имеет право на маленький слабости – и это тоже будет верно. Как бы то ни было, но «подмосквичи» перебираются из Екатеринбурга в Магнитогорск, зажимая в ладонях два очка, заслуженные в матче с «Автомобилистом».
На этом, в принципе, можно и закончить, потому что снаряд два раза в одну воронку не падает. И два подвига подряд тоже не делаются. А значит, «Витязь» прибыл в Магнитогорск психологически в расслабленном состоянии. Таком, что с виду они сдержанны и серьёзны, но душа ликует. И тут тебе «Магнитка», которая со старта сезона проиграла один-единственный матч. Вы серьёзно верите в несокрушимую мощь «витязей»? Я – нет.
Добавим сюда, что предыдущий матч, с «Барысом» магнитогорцы пропускали, и не по своей вине. То есть восстановились хорошо, но не настолько, чтобы потерять игровой тонус. Добавим сюда, что оба матча предыдущего сезона выиграл «Витязь», но это отнюдь не означает, что «Магнитка» играет с ним плохо. Она играет с ним хорошо, а до прошлого сезона даже очень хорошо, и даже после тех двух поражений (и ещё третьего – в «товарняке») уральцы ведут по победам в «междусобойчиках» 23-8.
Уверен, что расслабляться, как «Автомобилист», магнитогорцы не станут. А значит, победят. Спокойно, без повышенных нервов, но достаточно скромно – хорошо, если в три шайбы, но скорее всего, в две. Конечно же в основное время», — полагает Лебедев.
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