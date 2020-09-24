«Салават Юлаев» – «Трактор»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Уфе

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Трактор».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 2.17.
«Юлаевцы» в прошлом матче дома уступили со счётом 2:3. В последнее время это команда настроения. Вот на сочинцев они как раз должным образом настроиться не смогли, отсюда и результат. А сейчас будет совершенно другая игра — снова домашний лёд, настрой, подход, поддержка болельщиков, азарт, огромное желание добиться положительного результата.
Поставлю на победу Уфы с преимуществом в две, даже в три шайбы. Уступили ведь дома «леопардам», а это в их понимании совсем негоже. Зато как здорово выступили сочинцы — играли на убой. Так что, повторюсь, ребята просто не настроились. Может показаться, что команда подсела, но я так не думаю. Они могли сыграть компактно, но не хватило мастерства.
У «Трактора» сейчас нет стабильности, так что они вряд ли смогут должным образом настроиться на «Салават». Матчи челябинцев — это маятник, неожиданность, сплошные «непонятки». То выиграют дома, то уступят непонятно кому. Вон «Северстали» 0:1 проиграли. У «юлаевцев» нет выхода — просто обязаны всё из себя выжать и добиться комфортного преимущества в три шайбы. Им надо реабилитироваться за поражение в случайном матче», — сказал Кожевников.
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