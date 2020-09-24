ЦСКА – «Северсталь»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Москве

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Северсталь».



Ставка: победа ЦСКА минимум в 2 шайбы за 1.63.



«В прошлом сезоне здесь вообще бы не было никаких вопросов. У команд разные задачи: для ЦСКА – лидерство в регулярном чемпионате и победа в Кубке Гагарина, для «Северстали» — попадание в плей-офф.



Состав ЦСКА в этом сезоне достаточно сильно изменился, команда ослабилась. Сейчас мы не видим той мощной «армейской» команды, которая была в последние годы. ЦСКА ещё пока не вышел на тот уровень, который был у легендарного клуба в последние несколько лет.



«Северсталь» — добротная команда. Временами показывает совсем неплохой хоккей, может огрызнуться, однако ни в тактическом плане, ни в техническом сказать о том, что череповчане готовы биться на самом высоком уровне, нельзя. «Армейцы» при своих болельщиках, дома должны побеждать. И думаю, что победа будет довольно уверенной», — сказал Плющев.