ЦСКА – «Северсталь»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Москве

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Северсталь».
Ставка: победа ЦСКА минимум в 2 шайбы за 1.63.
«В прошлом сезоне здесь вообще бы не было никаких вопросов. У команд разные задачи: для ЦСКА – лидерство в регулярном чемпионате и победа в Кубке Гагарина, для «Северстали» — попадание в плей-офф.
Состав ЦСКА в этом сезоне достаточно сильно изменился, команда ослабилась. Сейчас мы не видим той мощной «армейской» команды, которая была в последние годы. ЦСКА ещё пока не вышел на тот уровень, который был у легендарного клуба в последние несколько лет.
«Северсталь» — добротная команда. Временами показывает совсем неплохой хоккей, может огрызнуться, однако ни в тактическом плане, ни в техническом сказать о том, что череповчане готовы биться на самом высоком уровне, нельзя. «Армейцы» при своих болельщиках, дома должны побеждать. И думаю, что победа будет довольно уверенной», — сказал Плющев.
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