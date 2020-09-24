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«Ростов» — «Маккаби» Хайфа: прогноз Александра Аксёнова на матч квалификации Лиги Европы

«Ростов» — «Маккаби» Хайфа: прогноз Александра Аксёнова на матч квалификации Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов дал прогноз на матч плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2020/2021 «Ростов» — «Маккаби» Хайфа.

Ставка: ТМ 2 за 2.20.

«Ростов» возвращается в Лигу Европы, возвращается в еврокубки, и ближайший соперник «Ростова» на этой стадии — это «Маккаби» Хайфа. В принципе «Маккаби» не прочь сыграть в атакующий футбол и на предыдущей стадии с «Кайратом» забили три гола. Вот только ростовчане в последнее время забивают мало. Команда Карпина предпочитает играть от обороны.

Голов мало ещё и потому, что нападающие молчат. Тот же Шомуродов пока не забивает, приехал японец Ишимото, дважды забил и стал чуть ли не самым результативным. Это просто удивительное дело.

Понятно, что и в этом матче Карпин будет плясать от крепости обороны. Игра домашняя, всё нужно решать в одном матче, поэтому и те и другие будут осторожными. Интересно, каким образом на «Ростов» повлияет то, что команда не играла в прошлом туре, победа была техническая. Наверное, отдохнули, наверное, подготовились, но голов будет немного. Прогноз на матч — меньше двух голов», — сказал Аксёнов.

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«Маккаби» пропустил во всех четырёх официальных матчах этого сезона.
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