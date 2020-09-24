«Вольфсбург» — «Десна»: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Вольфсбург» — «Десна» в квалификации Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Вольфсбурга» в 1-м тайме и матче и меньше 5 мячей за 2.12.



«Матч Лиги Европы. Для черниговской «Десны» это, конечно, серьёзное испытание. С такими соперниками команда дела не имела. И я думаю, что она даже не представляет своих возможностей на фоне «Вольфсбурга», тем более что это не самый очевидно просчитываемый немецкий клуб. Играли бы, допустим, с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха или «Байером» — было бы гораздо проще. Это более предсказуемые команды, от которых понятно, чего ожидать.



Но я думаю, что немцы, конечно, фавориты. Букмекеры думают так же. Очень тяжело на этот матч подобрать какую-то вменяемую ставку. На самом деле у «Вольфсбурга» возникают частенько сложности, чтобы своё игровое преимущество конвертировать в забитые мячи.



Из всего многообразия я подобрал такой вариант, довольно сложный и необычный — «победа «Вольфсбурга» в первом тайме и матче при тотале меньше 4.5 мяча». Коэффициент, на мой взгляд, очень хороший — 2.12. На эту игру, на мой взгляд, это лучшая ставка», — сказал Андронов.

«Вольфсбург» — «Десна». Прогноз: Арнольд и Кастельс выбьют украинский клуб из Лиги Европы «Десна» проведёт первый матч в еврокубковой истории. Шансы дойти до второго минимальны.