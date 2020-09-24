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«Шкендия» — «Тоттенхэм»: прогноз Игоря Гамулы на матч квалификации Лиги Европы

«Шкендия» — «Тоттенхэм»: прогноз Игоря Гамулы на матч квалификации Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Лиги Европы «Шкендия» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» минимум в 2 мяча за 1.50.

«Тут ясно, кто фаворит — это лондонцы во главе с Моуринью. “Тоттенхэм” не попал в Лигу чемпионов, что попытается загладить возможной победой в Лиге Европы. Команда ставит перед собой самые большие задачи. Тут можно вспомнить, что именно “Тоттенхэм” может стать соперником “Ростова” и снова будет считаться фаворитом пары. Впрочем, вряд ли найдётся клуб, который сможет превзойти “шпор” по составу, по уровню игроков и так далее.

Как бы там ни было, но “Тоттенхэм” не по зубам “Шкендии”. В Англию вернулся Гарет Бэйл, да и кроме него у Моуринью много классных футболистов. Тем не менее “шпоры” ошибаются, ведь очень редко можно встретить матч с участием лондонцев, где бы они не пропустили. Но если они снова допустят ошибку в защите и позволят хозяевам забить, им придётся атаковать ещё больше. Именно поэтому я думаю, что этот поединок пройдёт при большом количестве забитых мячей.

Мой прогноз — победа “Тоттенхэма” в два мяча или больше. На это событие коэффициент куда больше, чем на тотал больше. Македонцы и сами в состоянии забить, ведь у себя в чемпионате им вообще нет равных. Но всё-таки уровень македонского и английского футбола слишком разный, чтобы поверить в «обе забьют», — сказал Гамула.

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В случае успеха лондонцы выйдут на победителя пары «Ростов» — «Маккаби».
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