«Бавария» — «Севилья»: прогноз Виктора Гусева на игру за Суперкубок УЕФА в Венгрии

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Суперкубка Европы «Бавария» — «Севилья».



Ставка: победа «Баварии» и минимум 3 мяча в матче за 1.66.



«Бавария» с самого начала нового сезона продолжила удивлять, когда выиграла у “Шальке” со счётом 8:0. Это говорит о том, что команда находится в безумной форме. “Севилья” — очень упорная команда, но многое в этой игре будет зависеть от настроения мюнхенцев. Так говорят многие: “Если немцы захотят, они легко выиграют”.



Мы же знаем, что “Бавария” не останавливается, даже когда ведёт со счетом 3:0. Кстати, в последний раз команды встречались в 2018 году в 1/4 финала Лиги чемпионов — “Севилья” проиграла на своём поле (1:2), а в Мюнхене была нулевая ничья. У “Севильи” очень высоко располагается линия обороны, что выглядит эффективно. Мало пропускает команда Лопетеги, хоть вроде и рискует. Очень хорошие контратаки у красно-белых. Нельзя сказать, что “Бавария” выиграет прям уж так легко. Тем более что три Суперкубка разыгрывала “Бавария”, но выиграла лишь раз.



У “Севильи” ещё хуже — один раз из пяти попыток. В прошлом сезоне, успех которого продолжается и сейчас, “Бавария” одержала 11 побед в Лиге чемпионов, что стало новым рекордом. При этом мюнхенцы и забивают сколько! Только в финале, когда выиграли у “ПСЖ” со счётом 1:0, забили меньше двух мячей. В остальных играх они забивали минимум два мяча. Что ещё можно посчитать за тренд, так это что в последних матчах за Суперкубок обе команды забивали. У “Баварии” есть потери — ушёл Алькантара, кто-то может остаться на карантине. Но разве это ослабит их среднюю линию?



Можете поставить на гол Левандовски вопреки статистике, ведь поляк четырежды играл против “Севильи”, но ни разу не забил. Мы говорим про безумную серию “Баварии”, но забываем про подвиг “Севильи” — они без поражений уже 21 матч во всех турнирах. Исходя из этого, я делаю комплексный прогноз на победу “Баварии” при общем тотале в три или более мячей», — сказал Гусев.

«Бавария» — «Севилья». Прогноз на матч: Левандовски — царь, Нойер — стена, Флик — гений Разница в уровне исполнителей велика, а «Севилья» до сих пор не провела ни одного официального матча.