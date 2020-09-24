«Бавария» — «Севилья»: ставка Александра Вишневского на игру за Суперкубок УЕФА в Венгрии

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч за Суперкубок УЕФА «Бавария» — «Севилья».
Ставка: победа «Баварии» минимум в 2 мяча за 1.83.
«Наконец-то футбольный сезон возрождается. Совсем скоро уже будет групповой раунд Лиги чемпионов, но сначала небольшая разминка в виде матча прошлогодних победителей Лиги чемпионов («Баварии») и Лиги Европы («Севильи»).
«Севилья» выиграла пять Лиг Европы за последние 15 лет. Если приплюсовать достижения всех команд в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, то никто не выиграл столько трофеев, сколько «Севилья». Но именно в Суперкубке андалусийцам не так везёт, как в финалах. Если в финалах они не проигрывают, то в последних четырёх Суперкубках «Севилья» уступила. У «Севильи» всего одна победа в Суперкубке. В 2006 году после первой победы в Лиге Европы «Севилья» обыграла «Барселону» со счётом 3:0. Причём тогда в Монако блистал Дани Алвеш, который был ещё футболистом «Севильи».
В этот раз «Севилья» не так сильна, как в 2006 году, но и не так опасна, как в августе 2020 года. «Севилья» потеряла двух ключевых игроков. В первую очередь речь пойдёт о капитане Банега, через которого строилась вся игра, что в атаке, что в обороне. Банегу не заменить, хотя вместо него пришёл Иван Ракитич, но хорват уже в таком почтенном возрасте. Он вряд ли готов к 90 минутам интенсивной игры, которую навяжет «Бавария». Ракитич уже давно не играл в «Севилье». Не думаю, что за две-три недели подготовки он будет так же готов, как делал это раньше.
Для «Севильи» это будет первый матч сезона. Не очень понятно, в каком состоянии будет команда Лопетеги. Отмечу также и уход Регилона — лучшего футболиста «Севильи» прошлого сезона. У него закончилась аренда. «Реал Мадрид» его продал в «Тоттенхэм». Для «Севильи» это огромная потеря.
«Бавария» — лучшая команда Европы прошлого сезона. Думаю, что этот статус от мюнхенцев никуда и не делся. Они совершенно не стали слабее, а свой уровень подтвердили в первом матче Бундеслиги, обыграв «Шальке 04» со счётом 8:0. Думаю, что у «Севильи» мало шансов против такой мощной «Баварии». Мюнхенцы уже вошли в сезон, судя по восьми голам в ворота «Шальке».
Мне кажется, что тут вполне можно поставить на победу «Баварии» с форой (-1.5). Коэффициент на это довольно-таки высокий — 1.89. Это такой себе полуофициальный матч, в котором если «Севилья» будет проигрывать, скажем, 0:1, то в конце попытается пойти ва-банк. Может проигрывать и с большим счётом, поэтому в потенциально лихой игре стоит поставить на победу «Баварии» с форой (-1.5).
Кроме того вряд ли «Севилья» тут много забьёт, поэтому интересно выглядит ставка на индивидуальный тотал «Севильи» меньше 1 гола за 1.60. Ставка выигрывает, если «Севилья» не забивает «Баварии», а ей забить не так-то и просто. Также будет расход, если «Севилья» оформит 1 гол. Один гол, может, и забьют, но вряд ли мы увидим два гола. В общем, я думаю, что «Бавария» выиграет где-то примерно со счётом 2:0 или же 3:1», — сказал Вишневский.
- 24 сентября 2020
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