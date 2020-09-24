«Бавария» — «Севилья»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч за Суперкубок Европы

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч за Суперкубок УЕФА «Бавария» — «Севилья».



Ставка: победа «Баварии» минимум в 2 мяча за 1.89.



«Очень часто матчи за Суперкубок Европы заканчиваются непредсказуемо. Не всегда победитель Лиги чемпионов побеждает победителя Лиги Европы, потому что это вроде бы как не самый важный трофей. Но сейчас, мне кажется, это не тот случай. А все потому, что “Бавария” вышла после межсезонья мы видели в каком состоянии — восемь забитых мячей в ворота “Шальке”. Еще одной команде мюнхенцы забили восемь голов.



“Севилья” же напротив — еще даже не вышла после перерыва. Первые два матча были перенесены по понятным причинам. То есть испанцы выйдут играть с “Баварией” еще и без практики. Первый поединок после паузы всегда получается скомканным, а тут, когда у тебя в соперниках сама “Бавария”, становится и вовсе ужасно. Понятно, что будет делать “Севилья” — глубоко обороняться и рассчитывать на контратаки. Хотя, “Бавария” знает как разбираться и с такими соперниками. Тем более, Сане просто моментально адаптировался в новой команде, проведя великолепный матч против “Шальке”.



Я думаю, что шансов у “Севильи” мало. Это подтверждают и букмекерские котировки. Менталитет “Баварии” таков, что они не остановятся, даже если забьют пару-тройку мячей. А уж тем более они не будут останавливаться на каких-то трех трофеях, как в прошлом сезоне.



В общем, если останавливаться на конкретном варианте, я бы взял победу “Баварии” с форой (-1.5)», — сказал Кривохарченко.

«Бавария» — «Севилья». Прогноз на матч: Левандовски — царь, Нойер — стена, Флик — гений Разница в уровне исполнителей велика, а «Севилья» до сих пор не провела ни одного официального матча.