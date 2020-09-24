«Сочи» – «Динамо» М: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» – «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Динамо» в основное время за 1.81.
«Динамовцы выходят на свой уровень. Свои амбиции они должны подтверждать. Последние матчи москвичи проводят на весьма хорошем уровне. Чётко видна организация игры, дисциплина, появился кураж, уверенность в своих силах.
Сказать, что сочинцы находятся в таком же состоянии, я бы не отважился. Потому что некоторые игры они проводят уверенно и показывают в них достаточно интересный хоккей, а в некоторых просто проваливаются. Как на качелях.
Пару недель назад главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов говорил, что скоро команда выйдет на свой уровень. Болельщики бело-голубых долго этого ждали, но в итоге дождались. Матч со «Спартаком», выигранный со счётом 5:0, показал, что у динамовцев всё в порядке», — полагает Плющев.
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