Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Сочи» – «Динамо» М: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ

«Сочи» – «Динамо» М: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» в основное время за 1.81.

«Динамовцы выходят на свой уровень. Свои амбиции они должны подтверждать. Последние матчи москвичи проводят на весьма хорошем уровне. Чётко видна организация игры, дисциплина, появился кураж, уверенность в своих силах.

Сказать, что сочинцы находятся в таком же состоянии, я бы не отважился. Потому что некоторые игры они проводят уверенно и показывают в них достаточно интересный хоккей, а в некоторых просто проваливаются. Как на качелях.

Пару недель назад главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов говорил, что скоро команда выйдет на свой уровень. Болельщики бело-голубых долго этого ждали, но в итоге дождались. Матч со «Спартаком», выигранный со счётом 5:0, показал, что у динамовцев всё в порядке», — полагает Плющев.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020