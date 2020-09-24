«Бавария» — «Севилья»: дай точный прогноз — получи 500 рублей!
Сегодня, 24 сентября, «Бавария» встретится с «Севильей» в матче за Суперкубок Европы. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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