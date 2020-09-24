«Ростов» — «Маккаби»: прогноз Евгения Ловчева на встречу 3-го раунда отбора Лиги Европы
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Ростов» — «Маккаби» Хайфа в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2020/2021. Встреча в Ростове-на-Дону начнётся в 19:30 по московскому времени.
Ставка: победа «Ростова» за 1.90.
«Ростов» играет на своём поле. Однозначно он будет атаковать. «Маккаби», наверное, не та команда, которую дончане будут бояться. Тем более у «Ростова» есть такой яркий тренер, как Карпин, который и сам поиграл на высочайшем уровне.
Также оборона «Ростова» пока не так много пропускает. Правда, в последнее время команда забивает не так много. Однако я думаю, что сейчас у неё будет запредельный настрой, потому что это Лига Европы», — сказал Ловчев.
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В случае победы российский клуб рискует попасть на «Тоттенхэм».
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