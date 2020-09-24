«Сочи» – «Динамо» М: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ 24 сентября

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» – «Динамо» М.



Ставка: победа «Динамо» М за 1.90.



«Динамо», конечно, фаворит этой встречи. Если победу над «Сибирью» ещё можно было воспринять как победу над не совсем готовым соперником, то победа в дерби над «Спартаком (5:0) уже показывает, что у «Динамо» игра очень неплохо налаживается. «Динамо» уже хорошо сыграло на выезде, игроки стали забивать больше, да и в целом вся команда находится в хорошем состоянии, чтобы выиграть в основное время у «Сочи».



Но есть один небольшой фактор в пользу «Сочи»: матч будет проводится в дни Гран-при Формулы-1, и, конечно, это может повлиять на домашнюю команду, которая на эмоциях больше будет стараться. Но сочинцы сейчас очень плохи по игре, есть матчи, в которых они вообще не забивали, и совсем тяжело им будет биться за плей-офф, а то и вообще как бы не стать главными аутсайдерами конференции. Но этого старания всё равно не хватит для того, чтобы победить «Динамо».



Что случилось с «Сочи» (или с уфимцами?) в матче с «Салаватом Юлаевым», сложно сказать, но второй сенсации подряд от «Сочи» теперь ждать точно не приходится. Плюс им ещё возвращаться из Уфы. «Динамо» выиграет в основное время.



Есть в таких матчах и такой момент, что обе команды, скорее всего, сыграют на публику и продемонстрируют открытый хоккей с большим количеством заброшенных шайб. Думаю, здесь стоит поставить на результативный хоккей», — сказал Вуйтек.