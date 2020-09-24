«Вольфсбург» — «Десна»: прогноз Игоря Гамулы на встречу квалификации Лиги Европы

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч отбора Лиги Европы «Вольфсбург» — «Десна».



Ставка: победа «Десны» с форой (+2.5) за 1.51.



«Если российскому “Ростову” может не подфартить только в следующем этапе квалификации, когда им выпадет “Тоттенхэм”, то украинской “Десне” уже не повезло, так как им придётся сразиться с другим европейским грандом — с “Вольфсбургом”.



“Десна” — это украинский клуб, который уже на протяжении нескольких лет показывает неплохой футбол и занимает место в тройке-четвёрке, удачно борясь с грандами вроде киевского “Динамо” и “Шахтёра”. Команда очень ровная, квалифицированная. Их тренер Саша Рябоконь, который уже давно работает с этим коллективом, ещё со второй лиги. Возможно, им немножко не хватает опыта, а так подбор футболистов неплохой. Даже если в этом году не выйдет пробиться в групповой этап, игроки только заматереют и проявят себя чуть позже.



“Вольфсбург” — это боец еврокубковый. Немцы очень сбалансированы, интересны, почему являются фаворитом в этом противостояния, которое состоит из одного матча. У “Десны” мало шансов, так как зацепиться на чужом поле будет сложно. Всё равно это большой плюс для “Десны”, которая оказалась на такой стадии турнира и встретится с одной из лучших команд Германии. Жаль, что фанаты не смогут посетить Вольфсбург и поддержать свою команду на “Вольфскваген-Арене”, но таковы правила.



Мой прогноз — победа “Десны" с форой (+2.5). И вообще я считаю, что поражение “Десны” в этом матче можно считать лишь тогда, если они пропустят больше двух мячей. Если же меньше, то они не проиграли», — сказал Гамула.

«Вольфсбург» — «Десна». Прогноз: Арнольд и Кастельс выбьют украинский клуб из Лиги Европы «Десна» проведёт первый матч в еврокубковой истории. Шансы дойти до второго минимальны.