«Вольфсбург» — «Десна»: прогноз Игоря Гамулы на встречу квалификации Лиги Европы

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч отбора Лиги Европы «Вольфсбург» — «Десна».
Ставка: победа «Десны» с форой (+2.5) за 1.51.
«Если российскому “Ростову” может не подфартить только в следующем этапе квалификации, когда им выпадет “Тоттенхэм”, то украинской “Десне” уже не повезло, так как им придётся сразиться с другим европейским грандом — с “Вольфсбургом”.
“Десна” — это украинский клуб, который уже на протяжении нескольких лет показывает неплохой футбол и занимает место в тройке-четвёрке, удачно борясь с грандами вроде киевского “Динамо” и “Шахтёра”. Команда очень ровная, квалифицированная. Их тренер Саша Рябоконь, который уже давно работает с этим коллективом, ещё со второй лиги. Возможно, им немножко не хватает опыта, а так подбор футболистов неплохой. Даже если в этом году не выйдет пробиться в групповой этап, игроки только заматереют и проявят себя чуть позже.
“Вольфсбург” — это боец еврокубковый. Немцы очень сбалансированы, интересны, почему являются фаворитом в этом противостояния, которое состоит из одного матча. У “Десны” мало шансов, так как зацепиться на чужом поле будет сложно. Всё равно это большой плюс для “Десны”, которая оказалась на такой стадии турнира и встретится с одной из лучших команд Германии. Жаль, что фанаты не смогут посетить Вольфсбург и поддержать свою команду на “Вольфскваген-Арене”, но таковы правила.
Мой прогноз — победа “Десны" с форой (+2.5). И вообще я считаю, что поражение “Десны” в этом матче можно считать лишь тогда, если они пропустят больше двух мячей. Если же меньше, то они не проиграли», — сказал Гамула.
- 24 сентября 2020
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:29
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 23 сентября 2020
-
21:45