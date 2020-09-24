«Бавария» — «Севилья»: прогноз Эльвина Керимова на игру за Суперкубок Европы-2020

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч за Суперкубок УЕФА 2020 «Бавария» — «Севилья».
Ставка: «Бавария» забьёт в обоих таймах за 1.73.
«Бавария» пугающе сильна. Не знаю, что должно произойти, чтобы она не выиграла Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ в этом году. Прессинг, вертикальный и интенсивный футбол с топ-исполнителями — это и есть нынешняя «Бавария». Сделал её Ханси Флик. Он не собирал команду, но он смог её перестроить по ходу прошлого сезона. И она стала лучшей в мире.
«Севилья» достойна самых добрых слов. Она снова взяла кубок Лиги Европы. Она попала в топ-4 в Испании и сыграет в ЛЧ. Хулен Лопетеги после провала в «Реале» снова на коне. Его «Севилья» показывает рациональный футбол. В обороне андалусийцы играют надёжно. Атакуют часто флангами и эффективно используют стандарты. Состав «Севильи» изменился, но не очень сильно. Из заметных потерь можно выделить уход Регилона и Банеги. Ракитич, Карлос Фернандес и Оскар — это игроки, которые должны команду усилить.
Я думаю, что «Бавария» сейчас на другой планете. Она показывает лучший футбол. Здесь и сейчас ей нет равных. Восемь, конечно, мюнхенцы не забьют — «Севилья» не «Шальке». Но в обоих таймах команда Флика в состоянии сыграть результативно», — сказал Керимов.
- 24 сентября 2020
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