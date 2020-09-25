«Ростов» — «Маккаби»: как сыграли 24 сентября, какой счёт, какие прогнозы и ставки зашли

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Ростов» принимал «Маккаби» из Хайфы. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 9-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Через 11 минут форвард «Маккаби» Никита Рукавица сравнял счёт. На 60-й минуте полузащитник Мохаммад Абу Фани вывел гостей вперёд в счёте. Через 8 минут главный арбитр встречи показал красную карточку хавбеку «Ростова» Данилу Глебову, в результате чего хозяева остались в меньшинстве.
Эксперты считали российский клуб фаворитом: ставки на победу «Ростова» принимались за 2.04, на ничью давали 3.50, успех «Маккаби» шёл за 4.00. С 1000 рублей можно было выиграть 4000 рублей.
Проход израильского клуба шёл за 2.60, проход «Ростова» — за 1.53. На тотал больше 2.5 мяча предлагали поставить за 2.28, а на обе забьют — за 1.98.
- 25 сентября 2020
-
10:00
-
09:09
-
08:50
-
08:25
-
07:56
-
07:52
- 24 сентября 2020
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45