«Герта» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Герта» — «Айнтрахт» во 2-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Герты» за 2.29.



«Стартовый матч тура в Бундеслиге. Много говорили, что у «Герты» новая жизнь, новые амбиции, инвестор, большие деньги. И всё это надо оправдывать. «Айнтрахт» же стартовал довольно сумбурно. Эта команда в топе внимания за последние годы. Она и «Баварию» обыгрывала, и Нико Ковача вывела в число наиболее заметных европейских тренеров. В Лиге Европы «Айнтрахт» шумел несколько сезонов подряд.



Но здесь в домашней игре «Герта» фаворит. Мне нравится, как сейчас выглядит эта команда. До элитного уровня даже в Германии, я даже не говорю о «Баварии», а только о Дортмунде или «Лейпциге», ей далеко. Но как раз шаги в этом направлении «Герта» делает. Я думаю, что «Герта» выиграет в этом матче. Коэффициент на чистую победу очень хороший — 2.29», — сказал Андронов.

«Герта» — «Айнтрахт». Прогноз: Цубер, Пёнтек и Бас Дост покажут Бундеслигу во всей красе Берлинцы уже успели забить восемь голов, но у франкфуртцев тоже довольно яркая атака.