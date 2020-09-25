«Герта» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Герта» — «Айнтрахт» во 2-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Герты» за 2.29.
«Стартовый матч тура в Бундеслиге. Много говорили, что у «Герты» новая жизнь, новые амбиции, инвестор, большие деньги. И всё это надо оправдывать. «Айнтрахт» же стартовал довольно сумбурно. Эта команда в топе внимания за последние годы. Она и «Баварию» обыгрывала, и Нико Ковача вывела в число наиболее заметных европейских тренеров. В Лиге Европы «Айнтрахт» шумел несколько сезонов подряд.
Но здесь в домашней игре «Герта» фаворит. Мне нравится, как сейчас выглядит эта команда. До элитного уровня даже в Германии, я даже не говорю о «Баварии», а только о Дортмунде или «Лейпциге», ей далеко. Но как раз шаги в этом направлении «Герта» делает. Я думаю, что «Герта» выиграет в этом матче. Коэффициент на чистую победу очень хороший — 2.29», — сказал Андронов.
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