«Герта» — «Айнтрахт»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Герта» — «Айнтрахт».
Ставка: победа «Герты» за 2.33.
«Герта» — очень амбициозный проект. После серьёзных финансовых вливаний немецкого миллиардера Ларса Виндхорста (больше 200 млн евро) берлинский клуб мечтает построить свой стадион и регулярно играть в еврокубках уже в ближайшие годы. Зимой “Герта” потратила на трансферы 77 млн евро, а летом — ещё 27 млн и собирается укреплять состав и дальше. Бруно Лаббадия, набравшись опыта, стал очень хорошим тренером, и “Герта” с ним уверенно закончила прошлый сезон, а в первом туре этого разнесла на выезде “Вердер” — 4-1.
“Айнтрахт”, не так давно игравший в полуфинале Лиги Европы, на сей раз в еврокубки не попал. Команда Ади Хюттера, конечно, мечтает закрепиться в первой восьмёрке, но реальность такова, что в этом году по понятным причинам клуб вынужден сокращать расходы и бюджет в целом. Франкфурт не потерял никого из лидеров, но и усилился очень скромно: Андре Силва играл за команду уже в прошлом сезоне, а за ещё двоих новичков заплатили всего 5 млн. В первом туре “Айнтрахт“ не сумел дома обыграть новичка Бундеслиги “Арминию” (1-1) и, кажется, пока не в лучшей форме.
Понятно, что делать далеко идущие выводы после первого туру нельзя, но “Герта” кажется мне в этом матче фаворитом: в том числе и потому, что состав у берлинцев мощнее и разнообразнее. При этом коэффициент на чистую победу хозяев выше двойки, поэтому, мне кажется, можно рискнуть», — сказал Кривохарченко.
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