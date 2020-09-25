«Йокерит» — «Сибирь»: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Йокерит» — «Сибирь».



Ставка: победа «Йокерита» минимум в 2 шайбы за 1.94.



«Финская команда ушла на двухнедельный карантин, опасаясь «короны», и не играла с 9 сентября. Длинная пауза может сказаться на «Йокерите» в худшую сторону. Однако нынешнюю «Сибирь» сложно отнести к трудным соперникам. Многие её игроки, перенёсшие коронавирус, ещё не набрали оптимальных кондиций, что сказывается на командных действиях.



В первую очередь от этого страдает оборона. Команда, умевшая в прошлом сезоне хорошо защищаться, пока пропускает многовато для себя (26 шайб в 9 играх). Это не всегда вина вратарей. На них сваливается очень много работы. Хорошо ещё, что в атаку «пошла масть» у финского снайпера Юусо Пуустинена. Он забросил шесть шайб в последних четырёх матчах и наверняка постарается отличиться и во встрече против соотечественников.



«Йокерит» по составу – одна из топ-команд Западной конференции, играющая в агрессивной, интересной манере с акцентом на атаку. Опытный датчанин Петер Регин, покинувший было Хельсинки в межсезонье, всё-таки решил вернуться и подписал с клубом новый однолетний контракт. Центрфорвард провёл в составе «джокеров» пять сезонов, в четырёх из которых был капитаном. И без того мощное нападение стало ещё сильнее. Беру ставку на победу «Йокерита» с форой (-1.5) за 1.94», — сказал Зислис.