Прогнозы и ставки на бой Исраэль Адесанья — Пауло Коста 27 сентября 2020

26 сентября на острове Яс, который расположен в Абу-Даби (ОАЭ), состоится номерной турнир UFC 253. В главном событии ивента в октагоне сойдутся Исраэль Адесанья и Пауло Коста. На кону будет стоять титул чемпиона в среднем весе, которым сейчас владеет нигерийский боец. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass, а также в видеосервисах Wink и More.tv и на телеканале UFC ТВ, который также доступен у оператора «Триколор».



По оценке букмекеров, фаворит поединка — Адесанья. Поставить на его победу в букмекерской компании «Фонбет» можно с коэффициентом 1.57. Это примерно 61% вероятности. Шансы Косты аналитики оценили коэффициентом 2.50 (37%). На ничейный исход боя можно сделать ставку с коэффициентом 55.00. Это около 2% вероятности.

Исраэль Адесанья — Пауло Коста. Прогноз на UFC 253: без шансов для раскаченного бразильца Коста агрессивен и мощно бьёт, но действующий чемпион разберёт его на запчасти.