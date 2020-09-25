СКА – «Ак Барс»: прогноз Бориса Миронова на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный в прошлом хоккеист Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Ак Барс».



Ставка: минимум 6 шайб в матче за 1.47.



«Если бы не определенные обстоятельства данный матч можно было рассматривать как противостояние одних из главных фаворитов нынешнего сезона. По итогам прошлого чемпионата команды разместились рядом в турнирной таблицы и абсолютно по праву завоевали медали.



Но в связи с последними событиями в СКА и информации о том, что состав команды наполовину будет состоять из еще совсем молодых ребята из фарм-клуба, в целом, матч, к сожалению, никакой интриги не несет. Будь армейцы в боевой форме, можно было бы, понаслаждаться хоккеем высокого уровня.



Армейцы дадут бой, но противостоять на равных с крепким по составу «Ак Барсом» невозможно. Наверняка очередные очки по системе «гол+пас» наберут лидеры казанцев Галиев, Зарипов и Азеведо. Матч получится результативным. Моя ставка – «тотал больше 5.5» за 1.47», — сказал Миронов.