«Герта» — «Айнтрахт»: ставка Дмитрия Симонова на матч Бундеслиги

Известный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч Бундеслиги «Герта» — «Айнтрахт».
Ставка: «Герта» не проиграет и минимум 3 мяча в матче за 2.12.
«Герта» уверенно стартовала в новом сезоне, разгромив на выезде «Вердер» (4:1), а «Айнтрахт» дома сыграл вничью с “Арминией" (1:1), хотя превзошёл соперника по большинству статистических показателей, прежде всего по созданным моментам. Единственный мяч забил Андре Силва, который находится в хорошей форме — ранее он поразил ворота в кубковом матче и отличился за сборную Португалии.
Интересно, что в стартовом туре Бундеслиги было только два матча, где не зашёл ТБ 2.5, и игра с участием «Айнтрахта» — в их числе, хотя ход встречи скорее предполагал верх. Германия продолжает находиться в атакующем тренде, и, судя по всему, «Герта» с «Айнтрахтом» должны его поддержать.
Тем более что игра будет носить принципиальный характер. В прошлом сезоне берлинцы дома уступили 1:4 и теперь должны брать реванш за то унижение. Полагаю, что хозяева как минимум не проиграют и матч получится результативным», — сказал Симонов.
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