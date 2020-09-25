«Герта» — «Айнтрахт»: ставка Дмитрия Симонова на матч Бундеслиги

Известный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч Бундеслиги «Герта» — «Айнтрахт».



Ставка: «Герта» не проиграет и минимум 3 мяча в матче за 2.12.



«Герта» уверенно стартовала в новом сезоне, разгромив на выезде «Вердер» (4:1), а «Айнтрахт» дома сыграл вничью с “Арминией" (1:1), хотя превзошёл соперника по большинству статистических показателей, прежде всего по созданным моментам. Единственный мяч забил Андре Силва, который находится в хорошей форме — ранее он поразил ворота в кубковом матче и отличился за сборную Португалии.



Интересно, что в стартовом туре Бундеслиги было только два матча, где не зашёл ТБ 2.5, и игра с участием «Айнтрахта» — в их числе, хотя ход встречи скорее предполагал верх. Германия продолжает находиться в атакующем тренде, и, судя по всему, «Герта» с «Айнтрахтом» должны его поддержать.



Тем более что игра будет носить принципиальный характер. В прошлом сезоне берлинцы дома уступили 1:4 и теперь должны брать реванш за то унижение. Полагаю, что хозяева как минимум не проиграют и матч получится результативным», — сказал Симонов.

«Герта» — «Айнтрахт». Прогноз: Цубер, Пёнтек и Бас Дост покажут Бундеслигу во всей красе Берлинцы уже успели забить восемь голов, но у франкфуртцев тоже довольно яркая атака.