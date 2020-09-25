«Даллас» — «Тампа»: где смотреть 4-й матч 26 сентября, прогнозы и ставки букмекеров на НХЛ

26 сентября в 4-м матче финала плей-офф НХЛ сыграют «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры — в 3:00 мск.
Счёт в серии 2-1 в пользу «Тампы». В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».
Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.36.
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Даллас» — «Тампа» 26 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.38, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.72. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.35. Гол на первой минуте идёт за 12.50.
Итоговая победа «Далласа» идёт за 2.42, успех «Тампы» с учётом овертайма доступен за 1.60.
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