«Зенит» — «Уфа»: прогноз Константина Генича на матч 9-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Уфа» в 9-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: «Зенит» забьёт в каждом тайме за 1.98, гол Азмуна за 2.00.

«Кто сейчас только не критикует «Зенит». И, наверное, по делу. За последние несколько матчей он одержал только одну победу — над «Арсеналом», да и то победа была вымученной. Хороший первый тайм был, но затем «Зенит» сопернику отдал инициативу и выглядел не очень убедительно. То же самое касается и последнего матча с «Уралом», где «Зенит» вначале забил, но затем соперник смотрелся ничуть не хуже и даже мог рассчитывать на победу.



«Зениту» надо как-то собраться, сконцентрироваться. Нужно понимать, что такого отрыва, как в прошлом сезоне, уже не будет. На «Зенит» по-особенному настраиваются.



«Уфа» — команда упёртая, упрямая. Все это прекрасно знают. Тем более об этом знает и Семак. Но «Уфа» находится практически в зоне вылета. У команды всего 5 очков. Сейчас «Уфе» очень тяжело, учитывая кадровые потери. В Петербурге в прошлом сезоне уфимцы устояли, сыграв 0:0.



Сейчас, думаю, «Зенит» сделает ставку на быстрый гол. А затем он постарается развить преимущество. Против такого соперника необходимо начинать агрессивно. Семак это прекрасно понимает. Если «Зенит» забьёт первым, то заставит соперника раскрываться и сможет подловить его во втором.



Мой прогноз — «Зенит» забьёт в обоих таймах» за 1.98. Да и пора бы уже забить Сердару Азмуну».