«Шальке» — «Вердер»: прогноз Алексея Андронова на матч 2-го тура чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Шальке» — «Вердер» во 2-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Шальке» с нулевой форой за 1.82.
«На мой взгляд, здесь нужно идти от противного. «Шальке» в совершенно ужасном состоянии находится. Кошмарный состав собран. Кошмарно стартовали в чемпионате. Да и вообще всё происходящее там в последнее время похоже на кошмар. Но мне кажется, что вечно серия неудач продолжаться не может. Я думаю, что «Шальке» всё-таки найдёт возможность где-то набирать очки. Тем более в прошлом сезоне мы не раз говорили, что «Шальке» плохо играет, но очки набирает хорошо. Не в тех размерах, но эта ситуация должна вернуться.
«Вердер», на самом деле, очень хороший соперник для «Шальке» сейчас. Учитывая, что на «Шальке» с форой (0) дают коэффициент 1.82, мне видится такой вариант единственно допустимым для ставки на этот матч. «Шальке» играет дома. А «Вердер» не команда образца Лиги чемпионов или даже Лиги Европы. У «Шальке» хорошие шансы выиграть».
- 26 сентября 2020
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