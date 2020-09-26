«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч 9-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Краснодар» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: тотал больше 3 мяча за 2.65.

«Краснодар» выиграл у ПАОКа первый матч. Это хорошо, это здорово. Очень хочется, чтобы у нас была ещё одна команда в Лиге чемпионов. Но игра оставила вопросы. В атаке вроде бы всё налаживается у «Краснодара» с возвращением Классона, Кабелла. Моменты есть. С реализацией более-менее дела обстоят. Но сзади не всё так радужно. Любой подход к воротам краснодарцев — это сразу нервы. А в том матче не было Мартыновича, совсем уж тяжело было. Хорошо, что в итоге только один мяч пропустили.



А теперь у «Краснодара» непростой выезд в Сочи. Это и южное дерби, да и просто сейчас «Сочи» очень хорош, несмотря на поражение от Тулы. Команда идёт на четвёртом месте, опережая краснодарцев на одно очко. Интересно смотреть за этой командой, великолепен в этом сезоне Кристиан Нобоа. Он и много забивает, и прекрасные передачи раздаёт, и просто выглядит лидером.



Для «Краснодара» место в Лиге чемпионов сейчас гораздо важнее. Не исключаю, что некоторые лидеры останутся на лавке. Всё-таки есть возрастные ребята в составе у Мусаева. «Сочи» в каких-то аспектах может быть проще.



Мы помним, что в прошлом сезоне «Сочи» побеждал «Краснодар». Сейчас тоже не исключаю, что сочинцы могут отобрать очки. Но в первую очередь я жду голов, хорошего результативного футбола. Думаю, что «Сочи» закрываться не будет, он дома активно играет всегда. Про «Краснодар» и его манеру мы и так все знаем. Много уже у «Сочи» было очень результативных матчей в этом сезоне, и 3:2 не раз, и 2:2. Может быть и ещё один. Поставлю на «тотал больше 3 мячей».