«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 9-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 1.73.

«Дерби Краснодарского края: «Сочи» будет принимать «Краснодар».



«Сочи» потерпел первое поражение в предыдущем туре, проиграв «Арсеналу» — 2:3. «Краснодар» отвёл душу в матче с «Химками» (7:2). Затем был тяжёлый, энергозатратный матч с ПАОКом. И с эмоциональной точки зрения, и с физической. Наверняка будут какие-то изменения и корректировки в составе «Краснодара». Но даже если выйдут Шапи, Уткин, Газинский… Обойма позволяет ротировать состав. Как это отразится на качестве игры и какие мысли будут у «Краснодара» (будут ли они в Сочи или уже в Греции), всё зависит от Мусаева и его штаба.



У «Сочи» в прекрасной форме находится Нобоа. Он забивает практически в каждой игре. Если вспомнить последний матч между этими клубами в Сочи, то как раз команда Федотова очень грамотно разложила силенки, прессингом задавила «Краснодар» и по делу выиграла 2:0.



Думаю, что здесь, скорее всего, стоит ждать обмен забитыми мячами. У «Краснодара», увы, почти безальтернативен Берг. Не знаю, каково состояние Ари, но в заявку в последнее время не попадает. Что-то, видимо, придётся поменять в атаке. Но атака «Краснодара» настолько хороша, что какой-нибудь момент она реализует, тем более видно, что команда находится в неплохом функциональном состоянии.



Мой прогноз — обе забьют».