«Валенсия» — «Уэска»: прогноз Александра Вишневского на матч 3-го тура чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Валенсия» — «Уэска».

Ставка: «Валенсия» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 1.70.

«У «Валенсии» травмированы сразу два центральных защитника — Паулиста и Мангала. Плюс непонятно, сыграет ли основной вратарь Силлессен. Валенсийцы во всех матчах этого сезона плохо действовали в обороне и позволяли соперникам слишком многое у своих ворот. С другой стороны, в отличной форме форвард «Валенсии» Макси Гомес, забивающий в каждом матче.



Статус явного фаворита матча за «Валенсией», но я не удивлюсь, если «Уэска» сможет разжиться ничьей на «Месталье». В игре вторым номером арагонцы были хороши в матче первого тура в Вильярреале, где они сыграли 1:1.



Мне кажется, что с учётом более высокого класса «Валенсии» и её проблем в обороне тут лучше ставить на голы. Например, на тотал больше 2.5 мяча. Но ещё лучшим вариантом мне кажется ставка на 1Х при тотале больше 1.5 мяча за весьма хороший для такой ставки коэффициент 1.7. Ставка сыграет и при счёте 2:0, и при 1:1 — отличный вариант!