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«Тамбов» — «Спартак»: где смотреть трансляцию, какой канал, прогнозы и ставки букмекеров

«Тамбов» — «Спартак»: где смотреть трансляцию, какой канал, прогнозы и ставки букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

26 сентября «Тамбов» примет «Спартак» в матче 9-го тура чемпионата России. Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.90.

Букмекеры считают что матч РПЛ «Тамбов» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.75. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.08.

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В прошлом сезоне красно-белые потерпели от тамбовчан два поражения, пропустив пять мячей.
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