«Зенит» — «Уфа»: эксперты оценили шансы команды Евсеева набрать очки в Санкт-Петербурге

26 сентября «Зенит» примет «Уфу» в матче 9-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех уфимцев оценён букмекерами коэффициентом 16.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.50.



Букмекеры считают, что матч 9-го тура РПЛ РПЛ «Зенит» — «Уфа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28.



Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 2.46. Поставить на то, что гости не проиграют, предлагается за 4.50 (23%).