«Сочи» — «Краснодар»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча 26.09

26 сентября «Сочи» примет «Краснодар» в матче 9-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно за 2.24. Успех «Сочи» оценён букмекерами коэффициентом 3.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.
Ставки на обе забьют принимаются за 1.75, поставить на удаление предлагают за 3.20.
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