«Вест Бромвич» — «Челси»: смотреть онлайн, где будет трансляция. во сколько начало матча

26 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «Челси». Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko Спорт.



Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «Вест Брома» оценивается букмекерами коэффициентом 8.60.



Эксперты считают, что матч 3-го тура АПЛ «Вест Бромвич Альбион» — «Челси» 26 сентября будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт в букмекерских конторах за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.30. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 5.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.



Ставки на пенальти принимаются за 2.80, а на удаление — за 5.00.