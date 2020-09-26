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«Вест Бромвич» – «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

«Вест Бромвич» – «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Бромвич» – «Челси».

Ставка: «Челси» забьёт в каждом тайме за 2.04, ИТБ 2 гола «Челси» за 1.80.

«Челси» должным образом отреагировал на проигрыш «Ливерпулю» — в матче на Кубок лиги лондонцы разгромили «Барнсли» 6:0. Лэмпард наконец переставил Хаверца с фланга в центр, и тот сразу же оформил хет-трик. Вернер отдыхал, а Абрахам и Жиру напомнили о себе забитыми мячами.

«Челси» будет прогрессировать, в этом нет сомнений, но на то, чтобы все механизмы заработали, нужен всё-таки не один месяц.

Тем не менее «Вест Бромвич» можно обыгрывать уже сейчас. Пока, как и ожидалось, это слабейшая по игре команда АПЛ, не совсем соответствующая её уровню. Два крупных поражения и восемь пропущенных в них мячей ясно на это намекают".

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