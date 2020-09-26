«Бетис» — «Реал Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Бетис» — «Реал Мадрид».



Ставка: «Реал» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.82.

«Команды к игре подходят в очень необычной ситуации. У «Бетиса» в шесть раз больше очков, чем у мадридского «Реала». Потрясающе! Севильцы выиграли оба своих матча со знаковым счётом 1:0, а «Реал» пропускал первый тур, а во втором туре в на удивление блёклой игре «Реал» сыграл против «Реала Сосьедад» со счётом 0:0. Таким образом, в трёх матчах, в которых играли «Реал» и «Бетис», было забито всего два гола. Это очень мало, и в своих рассуждениях я буду отталкиваться от того, что обе команды пока низовые.



То, что у «Реала» в Сан-Себастьяне не пошла игра, я во многом связываю с отсутствием Каземиро в стартовом составе. Без бразильского опорника не хватало динамики в игре «Реала». В плохом состоянии были атакующие игроки. Пока непонятно, сыграет ли Азар. Есть какие-то проблемы с построением игры у мадридского «Реала».



Напомню, также, что «Реал» будет встречаться против своего бывшего тренера Мануэля Пеллегрини. В прошлом сезоне «Бетис», правда, без Пеллегрини обыграл «Реал» со счётом 2:1. «Бетис» является последней испанской командой, которая обыгрывала «Реал».



Также стоит отметить, что в последних пяти матчах на стадионе «Бетис» всякий раз забивали обе команды. Как правило, то были результативные матчи. Но, учитывая то, как «Бетис» заиграл под руководством Пеллегрини с упором на крепкую оборону, а также с небольшим количеством опасных моментов по сравнению с прошлым сезоном, он перестал быть атакующей и зрелищной командой, какой был раньше.



Учитывая всё это и то, что «Реал» пока не набрал оборотов, стоит ждать низового исхода. Я поставлю на тотал меньше 3.5 гола, притом что «Реал» ещё и не проиграет. На сочетание этих двух факторов даётся очень неплохой коэффициент 1.82, почти такой же, как и на чистую победу «Реала», однако соперник у команды Зидана непростой. Повторюсь, что «Бетис» пока не пропускает и выигрывает вполне достойно».