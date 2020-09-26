«Бернли» – «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 3-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Бернли» – «Саутгемптон».

Ставка: «Саутгемптон» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.78.

«Саутгемптону» по-прежнему не везёт. Сначала при подавляющем преимуществе «святые» уступили «Кристал Пэласу», а затем, сыграв слишком смело и зачастую безрассудно, они получили 2:5 от «Тоттенхэма». При этом и физически команда у Хазенхюттля готова вполне прилично, и игра у неё есть. Вот только с везением, переоценкой собственных возможностей и выбором правильного плана на игру у неё пока проблемы.



У «Бернли» по-прежнему одна из самых маленьких в кадровом смысле команд АПЛ – Шон Дайш реже всех в лиге делает замены и зачастую использует одних и тех же игроков как в матчах чемпионата, так и в кубковых турнирах. Ничего, собственно, в новом сезоне не изменилось, и есть подозрение, что на этот раз у него могут быть проблемы – всё-таки и предсезонки толком не было, и сезон проходит в сжатые сроки с жёстким календарём, и новой крови у Дайша по сути нет.



Ну а стилистически «Бернли» не изменился – гостям придётся изрядно потрудиться, чтобы взломать их оборону и не наступить на те же грабли, что в предыдущем туре. У Дайша, конечно, нет Сона с Кейном, но и его парни могут быть опасны в контрвыпадах.



«Бернли» — один из самых неудобных соперников для «Саутгемптона». «Святые» не могут победить уже на протяжении семи матчей. Но, думаю, на этот раз они как минимум будут ближе к победе".