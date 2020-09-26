«Брайтон» — «Ман Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч 3-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «Брайтон» не проиграет за 2.22.

«Брайтон» производит отличное впечатление на старте сезона. В первом туре южане хоть и уступили «Челси», но по многим параметрам превзошли лондонцев. Ну а затем последовали три подряд победы с общей разницей забитых и пропущенных — 9-0. В Кубке лиги были обыграны «Портсмут» и «Престон», а в АПЛ — на выезде разгромлен «Ньюкасл» (3:0).



Команда Грэма Поттера демонстрирует действительно впечатляющий футбол: организована при обороне, хорошо готова физически, быстро ходит мяч, и она эффективна у чужих ворот.



«МЮ» в домашнем матче с «Кристал Пэлас» выглядел невзрачно, медленно, безынициативно. Почти ничего не было создано у ворот Гуаиты. «Орлы» переиграли манкунианцев и тактически, и по счету – 3:1.



В прошлом сезоне «Юнайтед» переиграл «Брайтон» с общим счетом 6-1, явными фаворитами они являются у букмекеров и на этот раз. Но, мне кажется, сейчас у Поттера есть все, чтобы отобрать у Сульшера очки. Даже победа (3:0) в матче Кубка лиги во вторник с «Лутоном» не особо убедила, что «МЮ» близок к оптимальной форме.



Ожидаю, что у гостей будет преимущество во владении, но «Брайтон» вряд ли будет сильно возражать".