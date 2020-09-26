«Кристал Пэлас» – «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Кристал Пэлас» – «Эвертон».

Ставка: «Эвертон» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.70.

«У «Эвертона» пока всё замечательно. Четыре победы из четырёх на старте сезона, причём после гостевого успеха в игре с «Тоттенхэмом» (1-0) последовали три подряд крупные победы (две на Кубок лиги + в АПЛ), включая домашнюю над «Вест Бромвичем» 5:2 во втором туре.



Очень кстати пришёлся Хамес Родригес (он и созидает, и уже забивает), отличную форму уже сейчас набрал Калверт-Льюин, оформивший хет-трик в прошлом туре, заметно прибавил Ришарлисон. Есть вопросы к средней линии, но до сих пор на её медлительность можно было закрывать глаза.



«Пэлас» тоже имеет 100-процентный показатель после двух туров. С чем с чем, а с организованностью и эффективностью у команды Роя Ходжсона всё в порядке. В матче против «Саутгемптона» «орлы» владели мячом 29% времени, против «МЮ» — 24%, нанесли за две игры всего восемь ударов в створ, но забили четыре мяча и одержали две победы.



Думаю, примерно в том же ключе будет действовать «КП» и здесь. Они заточены на контратакующую игру, благо игроков для такой модели у неё хватает. Так что всё здесь будет зависеть от эффективности атаки гостей и их умения перестраиваться после потери мяча, с чем до сих пор наблюдались проблемы.



Предположу, что игра не получится результативной и гости всё-таки не проиграют».