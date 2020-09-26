«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Романа Павлюченко на матч 3-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «МЮ» за 1.80.

«В эту субботу состоится интересный поединок между «Брайтоном» и «Манчестер Юнайтед». «Чайки» перед этим поединком потеряли четырёх футболистов, да и с ними они не выглядят реальной угрозой для фаворитов. Конечно, последние игры внушали оптимизм, особенно серия из трёх сухих побед, но всё не так просто.



Как по мне, сегодня соперник гораздо сложнее, и будет трудно оказать достойное сопротивление, к тому же в очных встречах оппонент доминирует и вряд ли упустит очередную победу.



«Красные дьяволы» проиграли еврокубковый полуфинал, потеряли много времени для подготовки к сезону — слишком много трудностей у клуба возникло в конце августа. В первом туре справиться с этим они не сумели.



С другой стороны, тренерский штаб по-прежнему располагает очень крутыми футболистами, да и де Хеа потенциально является одним из лучших голкиперов мира. Думаю, они сделают своё дело».