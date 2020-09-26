«Зенит» — «Уфа»: прогноз Александра Мостового на матч 9-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Зенит» — «Уфа».
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.81.
«Сегодняшние соперники выиграли только по одной из четырех последних встреч в Российской Премьер-Лиге. Если чемпион вплотную подпустил «Спартак», чтобы создать интригу и поиграться с красно-белыми, то «Уфа» постепенно скатилась на дно турнирной таблицы.
Чем больше сыгранных туров, тем тяжелее будет выбраться из зоны вылета. Впрочем, гости не теряют оптимизма и строят грандиозные планы на сезон.
Сергей Семак сообщил, что работает с командой в обычном ключе. Коуч чемпиона отметил, что проблемы в обороне у гостей временные, при этом подчеркнул, что сильная защита — визитная карточка «Уфы».
Главный тренер питерского клуба подтвердил нормальное состояние Ракицкого, который, скорее всего, сегодня сможет выйти на поле. В любом случае, по словам наставника сине-бело-голубых», проходных матчей он не ждет.
Команда готовится поздравить с 40-летием фанатское движение Санкт-Петербурга. Считаю, лучшим поздравлением станет уверенная победа».
- 26 сентября 2020
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