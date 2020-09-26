Доминик Рейес — Ян Блахович: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC 253

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на поединок Доминик Рейес — Ян Блахович.



Ставка: победа Рейеса за 1.45.

«Привет, люди дорогие! Доминик впечатлил серией и тем, как держался в бою с Джонсоном. Это поистине круто, немногие так смело могут драться с Костями. Даже думаю, что несправедливо засудили его, он по очкам набрал свое.



Как минимум раздельное должно было быть, но никак не единогласное решение. На фоне топовой конкуренции Рейес смотрится отлично и всегда знает, что и как делать в стойке. В ударке у него должно быть точно преимущество.



У Блаховича преимущество только в опыте. Он хорош в партере, однако Рейес просто не позволит диктовать ему условия в клетке. Если взглянуть на прошлых соперников поляка, у него были то старики, то бойцы, которые проигрывали всё подряд, что можно.



В общем, в движении и активности у Рейеса будет превосходство, так как Ян уже довольно старый для всех этих титульных поединков. Беру победу американца за хороший, по моему мнению, коэффициент 1.45».