«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз Георгия Черданцева на матч 3-го тура АПЛ

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Лестер».

Ставка: победа «Ман Сити» + тотал больше 3.5 мяча за 2.28.

«Силы команд неравны. «Лестер» провел неубедительный матч с «Арсеналом». Может быть, кто-то скажет, что они готовились к «Сити». Но это начало чемпионата. Жертвовать кубковым матчем ради подготовки к матчу чемпионата? Но что он даст? Какие-то бонусы? Премиальные? Нет. Матч за три очка. Думаю, «Лестер» пока не готов в должной мере к сезону.



«Сити» готов. Выиграл уверенно на выезде, забил 3 мяча не самому простому сопернику.



Думаю, здесь должна быть легкая победа «Сити» с большим количеством голов. Выбираю П1 и ТБ (3,5). «Сити» играет и дает играть другим. Думаю, будет победа «Сити», но с голами в обе стороны. Как минимум 4 они должны забить».