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«Ман Сити» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч 3-го тура чемпионата Англии

«Ман Сити» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч 3-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Лестер».

Ставка: победа «Ман Сити» и обе забьют за 2.42, ИТБ 3 угловых «Лестера» за 2.00.

«Хотелось бы, чтобы Брендан Роджерс что-то выиграл с «Лестером». Но есть сомнения на этот счет. Мне кажется, в команде наблюдается не прогресс, а регресс.

«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон». Но могло бы случиться, что победный счет «Сити» упустил бы. Выиграли, но претензий много к команде. Но, как часто бывает, когда не клеится игра, «Сити» хватает индивидуального мастерства атакующих игроков, за счет чего и добивается результата.

В игре без мяча проблем пока много, и это ожидаемо. Больше месяца не было официальных матчей у команд, и непозволительно много было позволено соперникам. Понятно, у букмекеров подавляющие шансы у «Сити», я бы поставил на «обе забьют», но «Манчестер» выиграет. «Лестер» будет бойко действовать и свои шансы впереди иметь. Скорее всего, хотя бы раз забьёт.

«Сити», как правило, при встрече с такими бойкими соперниками их наказывает, что, мне кажется, случится и в этот раз. Первый вариант — победа «Сити» и обе забьют.

Приглянулась и ставка на тотал угловых «Лестера» больше трех. В двух предыдущих матчах «Лестер» подал 20 угловых, но там соперники были менее топового уровня. И было видно, как строится атака у команды Роджерса.

Думаю, все будет так же и на этот раз. Учитывая, что «Сити» функционально будет готов не лучшим образом, «Лестер» будет организовывать фланговые выпады, шансы на угловые будут. Поэтому тотал угловых «Лестера» больше трех за коэффициент выше двойки».

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